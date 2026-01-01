Из-за отмены авиарейса на фестивале «Сочельник» в Перми изменилась программа Билеты можно сдать Поделиться Твитнуть

Татьяна Суслова

Группа SPOKANKI не смогла вылететь на фестиваль «Сочельник» в Пермь. Артистки провели ночь в московском аэропорту, так как рейс постоянно переносили, а в итоге его отменили. Об этом сообщили в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Ожидается, что SPOKANKI (12+) выступят у Перми в феврале. Билеты, купленные на сегодняшний концерт, будут действительны для этого выступления. О точной дате будет сообщено позже. Также билеты на сегодняшний концерт можно сдать.

На фестивале «Сочельник» в 19:00 10 января состоится встреча с мэтром русского фолка Сергеем Старостиным (12+). Вход на встречу по билетам. Покупка билетов в кассе Пермского дома народного творчества «Губерния» даёт скидку 15%.

Далее в 21:00 на фестивале должен был состоится спектакль по произведениям Степана Писахова «Морожены песни» (12+) в исполнении Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко. Однако Татьяна Бондаренко также не смогла вылететь. Поэтому вместо спектакля «Морожены песни» будет показан спектакль по сказкам Шергина (12+) в исполнении коллектива «ТриголОс» (Марина Крысова, Марина Суханова) и Ивана Кустова. Билеты на этот спектакль действительны для «Мороженых песен». Можно также вернуть билеты.

