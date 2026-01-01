В Пермском крае 11 января ожидается сильный снег МЧС призвал жителей быть осторожными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 11 января, в Пермском крае ожидаются сложные погодные условия, об этом сообщили в Пермском ЦГМС. В некоторых районах края ожидаются гололёд и изморозь, а на крайнем юге — сильный снегопад. В связи с этим прогнозируются возможные обрывы линий электропередачи, аварии на объектах ЖКХ, дорожные заторы и увеличение числа ДТП.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендуют в этот день местным жителям избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними.

При отключении электроэнергии пермяков просят обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителей призывают к соблюдению скоростного режима и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам следует быть внимательными при передвижении и переходе проезжей части.

