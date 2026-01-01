Энергетики рассказали о причинах отключения света в микрорайоне Перми Провода воздушной линии электропередачи оборвал самосвал Поделиться Твитнуть

фото предоставлено компанией "Россети Урала"

В Перми 9 января произошло технологическое нарушение в системе электроснабжения. Из-за этого часть м/р Кировский посёлок осталась без света.

Как рассказали в пресс-службе пермского филиала «Россети Урала», инцидент произошёл из-за нарушения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Водитель самосвала проводил работы рядом с лыжной базой «Прикамье», не согласованные с правилами электробезопасности. В результате его действий были повреждены провода воздушной линии электропередачи.

Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» быстро прибыли на место и начали устранять последствия аварии.

По факту происшествия полиция начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.

Энергетики напоминают о важности соблюдения правил использования охранных зон ЛЭП. Их нарушение не только приводит к перебоям в электроснабжении, но и может быть смертельно опасным.

В охранных зонах запрещается выполнять любые действия, которые могут повредить энергообъекты или создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб имуществу или вызвать экологические проблемы и пожары.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.