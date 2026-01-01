В аэропорту Перми задерживают и отменяют рейсы до Москвы Прокуратура взяла ситуацию на контроль Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино наблюдаются значительные задержки рейсов.

Так, рейс SU 1789 в московский аэропорт Шереметьево, который должен был вылететь в 00:55, отложен до 15:05. А рейс SU 1395 с отправлением по расписанию в 8:30, отправится лишь в 19:20. С опозданием на семь часов в то же Шереметьево вылетит и рейс ДР 6512. Задержки вызваны поздним прибытием самолётов из Москвы.

Кроме того, вовсе отменены рейсы SU 1201 и SU 1200 Москва—Пермь—Москва.

Также задерживается рейс из Сухума.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что следят за соблюдением прав пассажиров из-за задержек рейсов, в том числе в Перми, которые вызваны неблагоприятными погодными условиями в воздушной зоне Москвы. Особое внимание уделяется мероприятиям, которые авиаперевозчики проводят для обеспечения комфортного ожидания рейсов. Если пассажиры считают, что их права были нарушены, они могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по тел. 8-922-120-60-50 или оставить обращение на сайте.

