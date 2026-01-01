На строительстве новой гостиницы в Перми произошёл пожар Причины устанавливаются Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала "ЧП Пермь"

В ночь на 10 января в Перми по ул. Окулова, 4 произошёл пожар на стройплощадке, где возводится отель «Азимут». Видео происшествия опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь».

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, сигнал о пожаре поступил дежурному в 00:40.

На место происшествия незамедлительно отправились 24 сотрудника пожарной службы и шесть единиц специализированной техники.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что горит кровля строящегося здания. Им удалось эвакуировать три газовых баллона. Пожар был локализован в 00:57, а полностью ликвидирован к 01:02. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

В ведомстве отметили, что пострадавших в инциденте нет. Причины пожара пока не установлены.

Напомним, монолитные работы по созданию фундамента новой гостиницы на месте бывшего ВКИУ стартовали в начале 2025 года, к июню был завершён первый этаж, а к августу — третий. Открытие гостиницы запланировано на 2026 год.

В комплекс войдут 198 номеров, соответствующих категории «четыре звезды», ресторан, конференц-зал, спа- и фитнес-центр. Управлять гостиницей будет сеть AZIMUT Hotels.

Реализация проекта гостиницы по ул. Окулова, 4 осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Корпорации "Туризм.РФ" и Фонда развития Пермского края.

