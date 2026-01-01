В Прикамье прощаются с погибшим на СВО Сергеем Липиным Церемония состоится в селе Куштомак Поделиться Твитнуть

В зоне СВО погиб житель с. Куштомак Еловского округа Прикамья Сергей Липин. Об этом сообщили в местной администрации.

Сергей Липин родился 16 июля 1969 года в д. Горный Ключ, рос в многодетной семье, где воспитывалось шесть братьев и две сестры.

С первого по десятый класс учился в школе с. Куштомак. Затем поступил в СПТУ №76, где получил профессию водителя. После службы в Советской армии в 1991 году Сергей Иванович создал семью. У него родились две дочери — Юлия и Наталия. После женитьбы жил в с. Нижняя Барда, где работал водителем в колхозе им. Кирова, а затем кочегаром в детском саду.

В 2000 году семья переехала в Елово, где Сергей Иванович продолжил работать водителем в колхозе «Новый путь». После развода несколько лет жил и трудился в Перми, но затем вернулся в родное село.

В октябре 2025 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником СВО. Служил наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона войсковой части в звании рядового. Погиб в бою 2 декабря 2025 года.

Церемония прощания состоится 10 января в с. Куштомак:

— с 11:15 до 11:45 — прощание в храме;

— в 11:45 — гражданская панихида;

— с 12:15 до 13:30 — отпевание с последующим захоронением на сельском кладбище;

— в 13:30 — поминальный обед.

Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования дочерям, сёстрам, брату Ивану Ивановичу и всем родным и близким Сергея Липина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.