Более 3 млн услуг оказали сотрудники МФЦ в Прикамье в 2025 году В регионе работает сеть из 54 филиалов и более 200 территориально обособленных подразделений МФЦ

Константин Долгановский

В 2025 году сотрудники многофункциональных центров «Мои Документы» в Пермском крае оказали свыше 3 млн услуг. Наиболее востребованными стали услуги, связанные с регистрацией недвижимости и получением выписок из Единого государственного реестра недвижимости, — более 800 тыс. обращений. Также популярны услуги МВД: более 90 тыс. человек обратились за регистрацией по месту жительства, а 89 тыс. — за получением российского паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как отметил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов, в 2025 году было добавлено 246 новых видов услуг, и теперь жителям доступны 1758 услуг.

Во всех филиалах центров были созданы секторы пользовательского сопровождения. Здесь жители могут самостоятельно получать услуги в электронном формате. В 2025 году через эти секторы было оказано более 70 тыс. услуг, что вдвое больше, чем в 2024 году.

Среди достижений 2025 года — внедрение чат-бота «МФЦ Пермского края» в мессенджере Max. Через этот сервис можно узнать режим работы МФЦ, записаться на приём, отменить запись, узнать статус дела, найти адрес центра и оценить качество услуг. Недавно появилась функция заказа обратного звонка оператора. За два месяца чат-ботом воспользовались более 22 тыс. жителей региона.

Также продолжается развитие проекта по установке постаматов для выдачи готовых документов. В 2025 году в Перми установили семь постаматов, включая крупные торговые центры. В 2026 году планируется приобрести ещё 11 устройств.

В Прикамье работает сеть из 54 филиалов и более 200 территориально обособленных подразделений МФЦ. По рейтингу Минэкономразвития РФ, Пермский край входит в число лидеров по эффективности организации сети МФЦ.

