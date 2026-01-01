Пермская судоверфь намерена взыскать с московской фирмы более 2,2 миллиона рублей Иск поступил в краевой арбитраж Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск, поданный местным ООО «Пермская судоверфь». Судостроительное предприятие обратилась в суд с требованием взыскать 2,24 млн руб. с московской компании «Эквиа». Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В документах дела не уточняются причины возникновения задолженности, известны лишь сумма заявленных требований и названия участников спора.

Судебный орган должен в соответствии с регламентом решить вопрос о принятии иска к производству.

Компания «Эквиа», выступающая ответчиком, зарегистрирована в Москве. Фирма специализируется на оптовой торговле химическими веществами, возведении инженерных объектов, отделочных и электромонтажных работах, а также предоставляет авиационные услуги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.