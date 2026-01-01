В Прикамье простились с участником СВО Русланом Уразовым Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В д. Кудаш Бардымского муниципального округа похоронили бойца СВО Руслана Уразова 2003 г.р. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются, как и его семейное положение.

«Скорбим вместе с его родными и близкими. Покойся с миром!», — сообщили в администрации Бардымского округа.

