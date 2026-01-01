На всероссийских соревнованиях пермские спортсмены завоевали 12 медалей Состязания проходили по прыжкам с трамплина Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала Дмитрия Махонина

Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина «Рождественское турне» принесли в копилку спортсменов из Прикамья 12 медалей.

В состязаниях участвовали юные атлеты 8-13 лет, представляющие различные регионы России. Команда Пермского края заняла второе место в общем командном зачете, взяв серебро.

Как рассказал глава Прикамья Дмитрий Махонин, наш регион на соревнованиях представляли молодые спортсмены из Перми, Кудымкара, Березников и Лысьвы. Так, Анжелика Щербинина и Милана Рычкова, представлявшие Кудымкар, суммарно завоевали 8 медалей, а Кирилл Плахутин из Чайковского и Захар Пустовалов из Перми получили по 2 медали соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.