Из аэропорта Перми задерживаются несколько рейсов С опозданием вылетят самолеты в Сочи и Москву

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино отмечаются задержки в расписании нескольких авиарейсов. Так, вылет самолёта авиакомпании «Россия» в московский аэропорт Шереметьево, запланированный на 16:00, отложен до 18:00. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильный снегопад, ранее вызвавший массовые задержки прилётов и вылетов в столичных аэропортах.

Кроме того, согласно информации онлайн-табло воздушной гавани Перми, завтра откладывается отправление двух рейсов в Сочи. Самолёты Boeing-737, принадлежащие авиакомпаниям Nordwind Airlines и «Икар», должны были вылететь в 7:20 утра. Ожидаемое время отправки перенесено на 9:40. Задержки затронут и обратные рейсы этих авиакомпаний.

Прибытие двух самолётов, следовавших по маршруту Сочи—Пермь, произойдёт в 8:40 утра, хотя изначально они должны были приземлиться в 6:20.

