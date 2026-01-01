В этом году в Перми в долине Егошихи начнут работать два визит-центра Они откроются в январе и марте Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ «Городское зелёное строительство»

В эко-парках в долине малой реки Егошихи откроются два визит-центра. Первый объект планируется запустить в начале года. В нём будут представлены три основные темы: «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю» и «Первогород. Егошиха — река времени».

Второй визит-центр откроется в марте 2026 года в парке «Городские горки» и будет посвящён экологическим профессиям, сообщает телеграм-канал «Пермь. Всё реально!».

В конце прошлого года в МКУ «Городское зелёное строительство» объявили о вакансиях для этих объектов. В частности, требуются главный методист, главный парк-менеджер и ведущий парк-менеджер.

