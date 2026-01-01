В новогодней лотерее четыре пермяка выиграли по 1 миллиону рублей Общая сумма, выигранная жителями Прикамья, составила 56,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: лотерейный центр «Столото»

В новогоднем розыгрыше «Русского лото» удача улыбнулась четырем жителям Пермского края, каждый из которых стал обладателем 1 млн руб. Как сообщили в пресс-службе «Столото», победители пока не заявили о своих правах на выигрыш.

Общая сумма, выигранная жителями региона в этом тираже «Русского лото», достигла 56,3 млн руб. В целом, жители Пермского края приобрели свыше 252,9 тыс. билетов, принесших им призы.

Отметим, в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион», прошедшем 1 января 2026 года, два жителя Пермского края также сорвали куш, выиграв по 1 млн руб. каждый.

