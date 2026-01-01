С 9 января в Перми временно изменят движение трёх трамваев Изменения затронут маршруты №4, 5 и 7 Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта администрации Перми

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, 9, 10 и 11 января на несколько часов будет изменено движение трёх трамваев. Это связано с кронированием деревьев на ул. Петропавловской, которое будет проводиться с 11:00 до 15:00.

В связи с этим трамваи №4 и 7 будут следовать полукольцом вокруг центра города. Рейсы будут совершаться через один по часовой и против часовой стрелки.

№5 будет следовать от Бахаревки до Разгуляя.

