«Онкопатруль» выявил в 2025 году патологии у 800 жителей Прикамья За год было обследовано 23,5 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Прикамье «Онкопатруль» выявил в 2025 году патологии почти у 800 жителей. В целом за год мобильные бригады передвижных медицинских комплексов обследовали 23,5 тыс. человек во время 611 выездов. Об этом сообщает краевой минздрав.

«В результате обследований у 799 человек были впервые выявлены патологии: 488 случаев в результате маммографических исследований и 291 случай в результате исследований флюорографических», — рассказали в ведомстве.

«Онкопатруль» проверяет состояние здоровья в коллективах предприятий региона, в мобильных комплексах Пермского краевого онкологического диспансера жители территорий проходят осмотр и сдают необходимые анализы. При обнаружении патологий пациентов направляют в медучреждения по месту жительства или в краевой онкодиспансер.

В течение года специалисты ГКБ № 4 выезжали в посёлки Широковский, Шумихинский, Северный Коспаш и другие, где провели 2 тыс. маммографических и 1 тыс. флюорографических исследований. Специалисты Северной больницы Коми-Пермяцкого округа провели 1,6 тыс. маммографических исследований в Косе, Серебрянке, Усть-Чёрной и Керосе.

Медработники Красновишерской ЦРБ провели 1,5 тыс. маммографических исследований в Верх-Язьве, Усть-Язьве и других сёлах. В Чердынской РБ — 1 тыс. маммографических исследований и 217 флюорографий в Керчевской, Кургане, Ныробе, Бондюге, Рябинино. Также мобильные комплексы выезжали в населённые пункты Оханского, Верещагинского, Частинского, Октябрьского, Осинского, Лысьвенского и других округов.

В Перми бригада передвижного маммографа ПМК-1 выезжала 193 раза, обследовала 5,9 тыс. женщин на злокачественные новообразования молочных желёз в Пермской краевой больнице, АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-СТАР» и др. Бригада флюорограф-маммографа ПМК № 2 выезжала 203 раза и осмотрела 8,9 тыс. человек, бригада флюорограф-маммографа ПМК № 3 совершила 215 выездов и осмотрела 8,6 тыс. сотрудников организаций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.