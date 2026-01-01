В Прикамье похолодает до минус 26 градусов Снегопад уменьшится к выходным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Под влиянием южного циклона 8 января в Прикамье пройдут умеренные и сильные снегопады, которые уменьшатся в выходные. Температура воздуха понизится с -1…-2° до -15…-26°. Об этом сообщает проект кафедры метеорологии ПГНИУ «Метеоролог.и.Я».

В течение ночи и дня четверга 8 января в регионе суммарно может выпасть от 5 до 15 мм осадков, в основном в центральной части. Температура воздуха днём повысится до -2…-7°С, по северу -10…-12°С, ветер будет юго-восточным, 3-8 м/с.

Ночью и в первой половине дня пятницы 9 января снегопады продолжатся, на юге возможен замерзающий дождь с образованием гололёда и гололедицы, затем осадки уменьшатся. Ветер сменит направление на юго-западное. Температура воздуха в течение суток будет держаться около -1…-6°С, по северу до -11…-13°С.

В субботу, 10 января, антициклон принесёт прояснения и прекращение осадков, но вечером снег продолжится под влиянием очередного фронта. Температура воздуха ночью -10...-15°С, на севере -21…-26°С, днём -5…-10°С, на севере -15…-20°С, ветер юго-восточный, 2-7 м/с. В воскресенье, 11 января, ожидается облачная погода с небольшим снегом и слабым ветром 0-5 м/с. Температура воздуха ожидается около -5…-10°С, в северных районах ночью до -15°С.

