В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе Пермь—Березники

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Пермь—Березники пострадали пять человек, в том числе трое детей. В настоящее время они получают медицинскую помощь в больницах региона. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

Отмечается, что состояние взрослых пациентов оценивается как удовлетворительное. Два ребёнка находятся в состоянии средней степени тяжести, в то время как состояние третьего остаётся тяжёлым. В ведомстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Автоавария, где столкнулись две «легковушки», произошла вечером 5 января. Со стороны Березников двигался «Рено Логан», на 72 км трассы иномарку занесло на встречку, после чего машина столкнулась с «Мицубиси». Погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть трёх и более лиц). В настоящее время продолжается расследование обстоятельств инцидента.

