В Перми из-за ремонта путепровода изменится движение маршрутов № 19 и 55 Ограничения введут 8 января

В связи с реконструкцией путепровода на ш. Космонавтов в Индустриальном районе Перми несколько маршрутов общественного транспорта временно изменят путь следования. Об этом сообщается в телеграм-канале городского дептранса.

Ограничения введут 8 января на участке ш. Космонавтов между остановками «Улица Блюхера» и «Манеж Спартак». В частности, автобусы № 19 и 55 на время дорожных работ будут следовать в объезд по улицам Карпинского и Стахановской со всеми остановками по пути.

Маршрут №19 будет заезжать на остановку «Улица Блюхера» в обе стороны. При этом место посадки останется прежним. Для того чтобы доехать в центр города, необходимо садиться на нечётной стороне ш. Космонавтов, а из центра — на чётной стороне.

Остановка «Манеж «Спартак» временно не обслуживается. Вместо неё можно воспользоваться ближайшими: «Печатная фабрика Гознак» и «Улица Блюхера».

