В новогодние праздники заболеваемость гриппом в Прикамье снизилась на 45%

Константин Долгановский

С 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в Прикамье число заболевших гриппом и ОРВИ в сравнении с прошлой неделей снизилось на 45,5%. За неделю зарегистрировано 14,05 тыс. заболеваний респираторными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Эпидемический порог не превышен. Снижение заболеваемости, по данным ведомства, связано с праздничными и выходными днями.

В основном среди больных циркулируют вирусы гриппа, а также риновирусы и метапневмовирусы.

Региональный Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, проводить в нём влажную уборку, вести здоровый образ жизни и больше гулять на свежем воздухе. Важно также избегать контактов с заболевшими.

Эпидемическая ситуация остаётся на контроле Роспотребнадзора по Пермскому краю.

