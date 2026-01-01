Жителей Прикамья предупредили о порывах ветра до 17 м/с 7 января
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 7 января по региону ожидаются порывы ветра до 17 м/с.
Такие погодные условия могут привести к обрывам линий электропередачи, авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства, заторам на дорогах и росту числа ДТП.
Жителям рекомендуется:
— не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и ненадёжных конструкций;
— не парковать автомобили рядом с потенциально опасными объектами.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю также напоминает:
1. Избегать приближения к повреждённым или искрящим ЛЭП.
2. В случае отключения электричества — отключить бытовые приборы от сети и соблюдать правила пожарной безопасности.
3. Водителям — снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать состояние дорожного покрытия.
4. Пешеходам — быть особенно внимательными при переходе проезжей части и передвижении по улицам.
