Жителей Прикамья предупредили о порывах ветра до 17 м/с 7 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 7 января по региону ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Такие погодные условия могут привести к обрывам линий электропередачи, авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства, заторам на дорогах и росту числа ДТП.

Жителям рекомендуется:

— не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и ненадёжных конструкций;

— не парковать автомобили рядом с потенциально опасными объектами.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю также напоминает:

1. Избегать приближения к повреждённым или искрящим ЛЭП.

2. В случае отключения электричества — отключить бытовые приборы от сети и соблюдать правила пожарной безопасности.

3. Водителям — снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать состояние дорожного покрытия.

4. Пешеходам — быть особенно внимательными при переходе проезжей части и передвижении по улицам.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.