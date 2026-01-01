В Перми снят режим беспилотной опасности Сняты и ограничения на вылеты и посадку в пермском аэропорту Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 6 января, в Пермском крае около 8 утра по местному времени был введен режим беспилотной опасности.

«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112», — говорилось в сообщении министерства территориальной безопасности.

По данным на 13:35, режим беспилотной опасности был снят. Также сняты и ограничение на взлет и посадку в аэропорту Перми, сообщили в Росавиации.

