В прикамском посёлке Тёплая Гора началась подача тепла в дома Запущен один из трёх стационарных котлов

телеграм-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о текущей ситуации в поселке Теплая Гора. По его словам, запущен один из трех стационарных котлов местной котельной.

Вечером 5 января в жилые дома началась подача тепла. Далее планируется запустить дизельный котел, привезенный из Лысьвы, чтобы быстрее прийти к нормативным показателям отопления.

Аварийные бригады будут работать до полного завершения всех необходимых работ. Специалисты держат на контроле уровень тепла в квартирах, для местных жителей имеется запас электрообогревателей. Также силы МЧС и ГКУ ПК «Гражданская защита» развернули пункты обогрева.

Напомним, сообщение о разрушении здания газовой котельной по ул. Доменной в Тёплой Горе поступило в 00:04. На момент прибытия спасателей было установлено, что обрушилось здание котельной. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.





