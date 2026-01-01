Из-за пригоревшей еды из ТЦ в Перми эвакуировали 400 человек Из них 100 — персонал кафе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в торговом центре «Спешилов» сработала пожарная сигнализация. Сообщение поступило в понедельник, 5 января, в 17:50, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По прибытии на место происшествия было установлено, что причиной срабатывания сигнализации стало пригорание пищи в кафе на третьем этаже.

Самостоятельно из торгового центра эвакуировались 400 человек, 100 из которых — персонал.

