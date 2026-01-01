В посёлке Тёплая Гора в Прикамье установят временную блочно-модульную котельную Аварийно-восстановительные работы продолжаются Поделиться Твитнуть

В посёлке Тёплая Гора в Горнозаводском округе, где из-за коммунальной аварии без теплоснабжения остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В министерстве ЖКХ и благоустройства региона сообщили, что в настоящее время газовики ведут монтаж газовой трубы. Принято решение установить временную блочно-модульную котельную, которая уже направляется в поселок из Лысьвы.

Одновременно на месте происшествия идут подготовительные работы по подключению оборудования к системам теплоснабжения, чтобы запустить котельную и начать подачу тепла сразу после её прибытия.

В ведомстве подчеркнули, что аварийные бригады будут работать до полного завершения всех работ.

Напомним, сообщение о разрушении здания газовой котельной по ул. Доменной в Тёплой Горе поступило в 00:04. На момент прибытия спасателей было установлено, что обрушилось здание котельной. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

