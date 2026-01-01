Реконструкцию улицы Мира в Перми планируется начать в 2026 году Работы пройдут в три этапа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реконструкция ул. Мира в краевой столице стартует в текущем году и будет проходить в три этапа, сообщает ВЕТТА.

На первом этапе модернизируют развязку на Стахановском кольце и участок ул. Мира от ул. Карпинского до ул. Снайперов. На втором — участок от ул. Снайперов до ул. Одоевского, на третьем — от ул. Одоевского до ш. Космонавтов около ТРК «Планета».

Работы планировалось начать в 2025 году, но из-за отсутствия заключения госэкспертизы по проектной документации срок был перенесён. Проект разрабатывала компания из Санкт-Петербурга, он должен был быть исполнен до конца прошлого года. Стоимость работ составила 149,1 млн руб.

Также, передаёт ВЕТТА, изменился бюджет проекта: в 2025 году финансирование сократилось на 400 млн руб., в 2026-м — на 425 млн, в 2027-м — на 455 млн руб.

Планируется, что ул. Мира будет расширена на две полосы, на ней организуют упорядоченные парковочные пространства и восстановят зелёные насаждения.





