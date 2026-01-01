В Перми начала работать рождественская ярмарка На ней представлена продукция местных производителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С 5 по 7 января 2026 года включительно в Перми проходит рождественская ярмарка, на которой представлена продукция пермских производителей. Приобрести товары можно на цокольном этаже ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) 5 января до 20:00, 6 и 7 января с 10:00 до 20:00, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ярмарке принимают участие предприятия, бренды, индивидуальные предприниматели и мастера — более 25 производителей. Посетители могут приобрести продукты, игрушки, свечи, керамику, мыло, эфирные масла, домашние растения, уральские самоцветы и другие товары народно-художественных промыслов.

«Ярмарки помогают производителям повысить узнаваемость бренда и найти своего клиента, а жителям — приобрести свежую натуральную продукцию по адекватным ценам. В наших же интересах, чтобы местный бизнес мог развиваться и радовать нас своей продукцией», — отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Добавим, что ярмарка работает в рамках проекта «Покупай пермское».

