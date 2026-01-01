В Перми супруги добились компенсации за отменённый авиарейс Инцидент произошёл в июле 2025 года Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Орджоникидзевский районный суд Перми заочным решением частично удовлетворил требования супружеской пары из краевой столицы о защите прав потребителей.

В пресс-службе Пермского краевого суда рассказали, что в январе прошлого года супруги купили билеты до Хабаровска, с пересадкой в Москве, компании «Аэрофлот».

В июле 2025 года истцы прошли регистрацию на рейс Пермь—Москва, Москва—Хабаровск. По прибытии в аэропорт Большое Савино они узнали, что рейс до Москвы отменён из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлота».

Супруги обратились с заявлением о возврате денег за приобретённые билеты к авиаперевозчику, но тот отказал в удовлетворении их претензии. Суд пришел к выводу о необоснованном отказе «Аэрофлота» в удовлетворении исковых требований о возмещении им убытков.

В пользу каждого из супругов с авиаперевозчика взысканы стоимость авиабилета в размере 53 865 руб. 60 коп., компенсация морального вреда в сумме 40 тыс. руб., а также штраф в размере 46 932 руб. 80 коп. Заочное решение суда в законную силу не вступило.

