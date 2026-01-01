В Пермском крае суд обязал собственника привести в нормативное состояние здание в Александровске Строение представляет опасность для людей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Прикамье суд встал на сторону минимущества региона и администрации Александровского округа, обязав собственника здания по ул. Жданова, 18 в Александровске привести объект в надлежащее техническое состояние.

В пресс-службе министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края пояснили, что ранее объект недвижимости принадлежал Росимущества региона, позже был выставлен на торги и продан.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании располагалось учреждение здравоохранения, которое в настоящее время не функционирует. В минимущества рассказали, что строение находится в ненадлежащем техническом состоянии, представляя опасность для находящихся рядом людей, и располагается при этом в непосредственной близости от школы.

Суд предписал собственнику незамедлительно приступить к выполнению работ по приведению здания в нормативное состояние, исключающее угрозу жизни и здоровью окружающих. В ином случае ему будут предъявлены штрафные санкции.

