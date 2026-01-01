В Перми на пожаре погибли два человека
За сутки в регионе ликвидировано 11 пожаров
Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, что за истекшие сутки на территории Пермского края было ликвидировано 11 пожаров: шесть на территории Перми, два пожара на территории Пермского муниципального округа и по одному — на территориях Горнозаводского, Нытвенского и Лысьвенского муниципальных округов.
К сожалению, на пожаре в Перми есть погибшие. Сообщение о пожаре на ул. Веденеева поступило 3 января в 2:28. К тушению пожара привлекалось 26 человек личного состава и 9 единиц техники. Первое прибывшее подразделение обнаружило горение в квартире многоквартирного дома. Площадь пожара составила 10 кв. м, в 2:59 пожар был локализован и полностью потушен в 3:25.
В квартире были обнаружены двое погибших.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств и причины пожара.
