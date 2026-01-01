В Перми на пожаре погибли два человека За сутки в регионе ликвидировано 11 пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, что за истекшие сутки на территории Пермского края было ликвидировано 11 пожаров: шесть на территории Перми, два пожара на территории Пермского муниципального округа и по одному — на территориях Горнозаводского, Нытвенского и Лысьвенского муниципальных округов.

К сожалению, на пожаре в Перми есть погибшие. Сообщение о пожаре на ул. Веденеева поступило 3 января в 2:28. К тушению пожара привлекалось 26 человек личного состава и 9 единиц техники. Первое прибывшее подразделение обнаружило горение в квартире многоквартирного дома. Площадь пожара составила 10 кв. м, в 2:59 пожар был локализован и полностью потушен в 3:25.

В квартире были обнаружены двое погибших.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств и причины пожара.

