Дорожный конфликт в Перми обернулся уголовным делом Нарушитель нанёс побои женщине-автомобилистке и её супругу

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми по указанию руководителя Следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина следователем следственного отдела по Свердловскому району Перми возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий мужчины в ходе дорожного конфликта. Происшествие квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Поводом для следствия послужили сообщения соцмедиа о том, что в Перми мужчина в результате конфликта на дороге нанёс побои женщине и её супругу, а также повредил их автомобиль.

Как сообщает телекомпания ВЕТТА, конфликт произошёл 29 декабря. Автомобилистка, с которой в машине находилась несовершеннолетняя дочь, попросила водителя другой машины освободить проезд. Завязалась перепалка, рассерженный нарушитель преследовал автомобиль пермячки, в результате произошло ДТП, затем драка: мужчина увидел, что пострадавшая пытается позвонить по телефону, и нанёс ей удары, а позже, уже в отделении полиции, поднял руку на её супруга.

