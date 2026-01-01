За первые четыре дня нового года санавиация Пермского края эвакуировала 13 пациентов По воздуху вывезено четыре человека в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые четыре дня 2026 года санитарная авиация Пермского края выполнила 16 вызовов, из них вылетов — два, остальные — выезды на автотранспорте. Было эвакуировано 13 человек, на месте прооперированы два человека, одному пациенту проведена очная консультация. Об этом информирует Министерство здравоохранения Пермского края.

Первый вылет был выполнен 1 января. Решение поднять вертолёт было принято, когда в диспетчерскую отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи (санавиации) Пермской краевой клинической больницы поступило три вызова из отдалённых территорий Пермского края. Экстренная эвакуация требовалась мужчине и двум женщинам, у всех накануне произошли сердечно-сосудистые приступы.

Две женщины с острым инфарктом миокарда были доставлены к вертолёту в Чернушке. По словам заведующего отделением санавиации Алексея Степанова, одну из пациенток, находившуюся в особенно тяжёлом состоянии, пришлось стабилизировать прямо на борту, во время полёта. Благодаря действиям медицинской бригады обе женщины были благополучно доставлены в стационар в краевой столице.

Сразу после этого вертолёт отправился в Кудымкар, где принял на борт мужчину с острым коронарным синдромом и признаками отека легких. Пациент также был стабилизирован на борту и успешно эвакуирован в Пермь.

На следующий день, 2 января, вертолёт с бригадой реаниматологов отправился в Гайны, чтобы забрать тяжелого пациента на ИВЛ и доставить в Кудымкар. Здесь же специалистами санавиации была проведена консультация ещё одной тяжелой пациентки, эвакуация которой пока невозможна из-за тяжести состояния.

