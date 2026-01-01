Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Лауреат главной литературной премии Прикамья приглашает на творческую встречу Евгений Ощепков встретится с читателями сегодня в 14:00 Поделиться Твитнуть

Лауреат литературной премии им. А.Л. Решетова 2025 года Евгений Ощепков приглашает читателей на творческую встречу.

Встреча пройдёт 4 января в 14:00 в библиотеке им. А. М. Горького (Пермь, ул. Ленина, 70), в конференц-зале на третьем этаже.

Евгений прочитает стихи из своей поэтической книги «Бульвар проигравших» (18+), расскажет о книге, прочитает любимые стихи других авторов, ответит на вопросы.

Вход свободный.

Евгений Ощепков учится в Литературном институте им. Горького. Публиковался в литературных журналах «Вещь» и «Легенда», является лауреатом премии «Ерёма» (2025). В декабре 2025 года стал лауреатом премии им. Решетова – главной поэтической, а в перспективе – главной литературной премии Прикамья.

Премия имени Алексея Леонидовича Решетова была учреждена в 2007 году в Пермском крае в честь поэта, чьё творчество стало важной частью литературной истории региона. Награда направлена на поддержку и развитие региональной литературы, а также на продвижение талантливых авторов. Премия присуждается один раз в два года за лучшие современные поэтические произведения, опубликованные в книгах или периодических изданиях.

