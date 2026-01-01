Пермский профессор-метеоролог напомнил о погодных аномалиях 2025 года Апрельские заморозки, суксунский смерч и экстремально снежный декабрь Поделиться Твитнуть

смерч над Суксуном / фото: Подслушано Суксун

Профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» опубликовал итоги 2025 года в метеорологии Пермского края и перечислил наиболее значимые погодные явления прошедшего года.

2025 год стал рекордно теплым в Перми и на большей части края.

Среди температурных аномалий — продолжительная оттепель в самый холодный (в среднем по климату) период зимы: 31 января — 3 февраля. В Перми было установлено четыре подряд суточных рекорда тепла, отклонение температуры воздуха от нормы достигало 13˚C.

В более западных регионах было установлено до семи рекордов тепла подряд.

На востоке края прошлая зима запомнилась рекордным количеством снега: ещё в ноябре — декабре 2024 года в Губахе выпало за два месяца 250 мм осадков в виде снега, в январе добавилось еще 114 мм, в результате чего высота снежного покрова в горах достигла 1,5 м. В Вишерском заповеднике отмечено 290 см снега, в районе горы Ослянки — также более 2 м.

Наиболее резкое похолодание отмечено 22 апреля 2025 года. При прохождении холодного фронта с северо-запада на юго-восток температура воздуха в Перми упала на 17,8˚C за три часа. После дневного максимума +23,8˚ к вечеру было уже +2˚ с дождем, а ночью отмечались заморозки. В аэропорту температура воздуха упала с +25˚ до +9˚ за один час и пять минут.

Рекордный снегопад был зафиксирован 28-29 апреля 2025 года. Андрей Шихов считает его главным погодным событием года. В Перми снегопад принес в сумме 32 мм осадков, сформировался снежный покров высотой 33 см. В Лысьве выпало 41 мм, высота снежного покрова достигла 37 см.

Жителям края особенно запомнился смерч в Суксуне 19 августа 2025 года — наиболее значимое конвективное явление года. Смерч имел невысокую интенсивность по шкале Фуджита — F1, но нанёс большой ущерб, так как прошел прямо через центр населенного пункта.

Необычная для третьей декады сентября сильная гроза наблюдалась вечером 23 сентября. В Перми выпало 23 мм осадков, центр города подтопило.

Кратковременное, но очень сильное похолодание, вызванное ультраполярным вторжением, произошло в ночь на 29 сентября. Минимальная отмеченная температура воздуха в Перми составила -7,1˚C, это самая низкая температура в сентябре с 1908 года. По краю были отмечены морозы ниже -10˚, а на Южном Урале — в Верхнеуральске — в ночь на 30 сентября -14,1˚. Установлено несколько абсолютных минимумов сентября.

Начало метеорологической зимы было поздним, в южной части края — 6-7 декабря, что на месяц позже нормы и самое позднее с 2008 года. Бесснежное начало декабря с положительной температурой воздуха зафиксировано впервые с 2008 года.

Ещё один погодный рекорд — кратковременное, но мощное арктическое вторжение 23-25 декабря с похолоданием за сутки более чем на 30˚ по южной половине края, сильные морозы на севере и в центральных районах края — до -40...-43˚, с дневными максимумами -30...-37˚. В Перми минимум -35,6˚ — самый низкий с 9 января 2017 года.

Наконец, нынешний декабрь — очень снежный, с приростом снежного покрова с нуля до 50 см в Перми всего за три недели. За месяц в Перми выпало 82 мм осадков.

