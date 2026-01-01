До осени 2027 года в Перми отреставрируют особняк 19 века с рестораном Помещения объекта культурного наследия занимает ресторан Madame Zhu Поделиться Твитнуть

Фото: Городской центр охраны памятников

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала приказ от 30 декабря об утверждении охранного обязательства собственника ОКН регионального значения «Дом жилой Н.И. Михайлова с воротами». Здание расположено по ул. Ленина, 24 в Перми, его помещения занимает ресторан Madame Zhu.

Согласно документу инспекции, в перечень работ по сохранению ОКН вошла реставрация фасадов здания. Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2027 года.

Дом купца Николая Михайлова представляет собой одноэтажное здание с элементами классицизма и барокко. Построено в 1874 году, изначально — для почётного гражданина Перми Григория Ташлыкова, позднее перешло во владение Михайлова. После революции, в 1920-е годы, помещения занимал детский дом, позже здание приобрело статус обычного жилого дома.

