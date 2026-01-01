До осени 2027 года в Перми отреставрируют особняк 19 века с рестораном
Помещения объекта культурного наследия занимает ресторан Madame Zhu
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала приказ от 30 декабря об утверждении охранного обязательства собственника ОКН регионального значения «Дом жилой Н.И. Михайлова с воротами». Здание расположено по ул. Ленина, 24 в Перми, его помещения занимает ресторан Madame Zhu.
Согласно документу инспекции, в перечень работ по сохранению ОКН вошла реставрация фасадов здания. Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2027 года.
Дом купца Николая Михайлова представляет собой одноэтажное здание с элементами классицизма и барокко. Построено в 1874 году, изначально — для почётного гражданина Перми Григория Ташлыкова, позднее перешло во владение Михайлова. После революции, в 1920-е годы, помещения занимал детский дом, позже здание приобрело статус обычного жилого дома.
