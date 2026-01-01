Глава СКР затребовал доклад по оставшемуся без коммуникаций ветхому дому в Перми Здание является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной на основании информации о нарушении прав жильцов ветхого дома в Перми. Историческое здание на ул. Куйбышева затопило в декабре, жильцы остались без газа и воды.

Многоквартирный жилой дом 1917 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. В декабре в нём произошла коммунальная авария, из-за чего жилые помещения оказались затоплены, а в здание была прекращена подача газо-, водоснабжения и отопления.

Как сообщает Информационный центр СК России, обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли, меры к устранению нарушений не были приняты. В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

