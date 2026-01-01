В военный суд Прикамья поступило более 120 дел об оставлении места службы На приговоры направлено 80 апелляционных жалоб Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

За 2025 год в Пермский гарнизонный военный суд поступило более 120 уголовных дел, возбуждённых по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Данной статьёй предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы, неявки без уважительных причин свыше одного месяца проходящим военную службу по призыву или по контракту в период мобилизации, в военное время или в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные картотеки суда, наряду с преступлениями против военной службы, обвиняемые совершали насильственные действия сексуального характера, нарушали ПДД и сопротивлялись начальству. На вынесенные приговоры было направлено более 80 жалоб в апелляционную инстанцию. При этом тексты судебных актов не опубликованы.

В издании отмечают, что ч. 5 ст. 337 УК РФ была введена через три дня после объявления в РФ частичной мобилизации в 2022 году. В приведённую статистику вошли также преступления, совершённые на территории Кировской области, которая относится к подсудности военного суда в Прикамье.

