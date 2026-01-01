В Прикамье произошло смертельное ДТП Шесть человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний Поделиться Твитнуть

В пятницу, 2 января, около 11:00 на трассе Оса—Чернушка произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Госавтоинспекция Пермского края в своём телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что в направлении Осы двигался «Фольксваген Поло», за рулём которого находился водитель 1977 г.р. По предварительным данным, на 36 км дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Гранта».

Пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» погиб на месте происшествия. Оба водителя и четыре пассажира обеих машин получили травмы различной степени тяжести — все они доставлены в медучреждение. В числе пострадавших — несовершеннолетний.

Сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Пермского края напоминает водителям неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения и не прибегать к рискованным маневрам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.