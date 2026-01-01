В Пермском крае объявлена беспилотная опасность Все оперативные службы находятся в полной готовности Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

Министерство территориальной безопасности Прикамья объявило в своих социальных сетях о введении в регионе беспилотной опасности.

В ведомстве сообщили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, а также призвали жителей не поддаваться панике и быть внимательными.

В случае необходимости следует звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

