В Пермском крае объявлена беспилотная опасность
Все оперативные службы находятся в полной готовности
Министерство территориальной безопасности Прикамья объявило в своих социальных сетях о введении в регионе беспилотной опасности.
В ведомстве сообщили, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, а также призвали жителей не поддаваться панике и быть внимательными.
В случае необходимости следует звонить по единому номеру экстренных служб — 112.
