В первый день 2026 года в Перми родились пять младенцев Первой в новогоднюю ночь городе на свет появилась девочка

В ночь с 31 декабря на 1 января в краевой столице первой родилась девочка, передаёт ВЕТТА со ссылкой на министерство здравоохранения Прикамья.

Малышка появилась на свет в Городской клинической больнице имени М.А. Тверье в 00:20. Вслед за ней в новогоднюю ночь в других роддомах Перми родились ещё четыре новых жителя столицы региона — общее число новорожденных составило пять человек.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Пермского края обнародовало график работы медицинских учреждений в новогодние каникулы. Клиники продолжат работу без изменений: они принимают пациентов, оперируют и лечат больных круглосуточно. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников.

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 00:00, вызвать врача можно с 8:00 до 23:00. Дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры и врачи-специалисты будут вести приём 3, 6, 8 и 10 января.

