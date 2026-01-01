Пермский зоопарк представляет новых животных Со 2 по 11 января зверинец работает в обычном режиме Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк, https://vk.com/permskiyzoopark

В пятницу, 2 января, Пермский зоопарк познакомит посетителей с новыми обитателями: коллекция пополнилась пятнистыми гиенами, молуккскими какаду, большеухими лисицами, гиббонами и лошадьми породы Тинкер.

Как сообщает зверинец в своих социальных сетях, два самца и две самки пятнистых гиен будут жить в павильоне тематической зоны «Африканская саванна», напротив вольера льва Леро. Молодые животные родом из ЮАР ранее не жили вместе, поэтому поначалу их поведение может показаться несколько агрессивным по отношению друг к другу — это естественное поведение, таким образом у этого вида идёт построение иерархии.

Кроме того, в «Африканской саванне» поселились два самца и две самки большеухих лисиц, тоже родом из ЮАР.

Самка чернорукого гиббона Луня и ее малыш Тео, прибывшие из Челябинского зоопарка, будут жить в тематической зоне «Тропический рай и Страна обезьян». Сюда же переехали два молуккских какаду — эндемики Индонезии и одни из самых крупных видов попугаев.

Из Ленинградской области в Пермский зверинец переехали две лошади породы Тинкер — кобыла Мегги Мэй и молодой жеребец Орео.

«Порода была выведена ирландскими кочевыми цыганами и с самого своего появления была окружена шумом и суетой цыганского табора, поэтому эти лошади очень спокойные и человеко-ориентированные. Владельцы называют их «лабрадор с копытами», но не стоит забывать, что на посторонних даже такие флегматики, как Тинкеры могут среагировать, как и все остальные лошади: укусить или лягнуть! Поэтому смотрим, любуемся, но не трогаем и не гладим», — предупреждают в Пермском зоопарке.

Добавим, что со 2 по 11 января зверинец работает ежедневно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.