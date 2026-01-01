В новогоднюю ночь ледовый городок в Перми посетили более 12,5 тысячи человек Празднование прошло спокойно Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

По данным пресс-службы администрации Перми, в новогоднюю ночь центральную локацию города — эспланаду — посетило свыше 12,5 тыс. человек. Серьёзных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ледовые горки были закрыты, крупные мероприятия не проводились, с экранов транслировались поздравления и играла музыка. За безопасность посетителей отвечали 80 сотрудников полиции, Росгвардии и частных охранных организаций. Также рядом с городской эспланадой дежурили врачи скорой помощи, специалисты «Пермской городской службы спасения» и представители других экстренных служб.

В пресс-службе горадминистрации напоминают, что в 68-м квартале городской эспланады с 1 по 11 января, с 10:00 до 22:00, безопасность обеспечивают сотрудники частных охранных предприятий совместно с сотрудниками правоохранительных органов и Росгвардии.

Кроме того, в новогодние праздники на круглосуточное дежурство заступят три группы оперативного реагирования «Пермской городской службы спасения». В постоянной готовности находится специализированная техника и оборудование для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.