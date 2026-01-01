В Пермском крае 2 января ожидается изморозь и первая магнитная буря наступившего года Специальные службы призывают соблюдать осторожность Поделиться Твитнуть

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 2 января в отдельных районах Пермского края ожидается изморозь.

В связи с прогнозируемыми метеорологическими явлениями рекомендуется не находиться рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередачи и стараться не парковать транспорт рядом с ними; водителям и пешеходам — помнить о безопасности и соблюдать скоростной режим.

Кроме того, лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупреждает, что в ночь на 3 января ожидается первая магнитная буря 2026 года уровня G3. Ее причиной стала солнечная вспышка M7.1, произошедшая 31 декабря.

