Во время новогодних каникул в Пермском крае врачи будут принимать пациентов четыре дня Опубликован график работы медицинских учреждений региона в новогодние праздники

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края обнародовало график работы медицинских учреждений в новогодние каникулы.

Клиники продолжат работу без изменений: они принимают пациентов, оперируют и лечат больных круглосуточно. Травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь также будут доступны на протяжении всех праздников.

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 00:00, вызвать врача можно с 8:00 до 23:00. Кроме того, ежедневно будет проводиться экспресс-тестирование и ПЦР-тестирование на COVID-19, ОРВИ и грипп.

Дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры и врачи-специалисты будут вести приём 3, 6, 8 и 10 января.

Единая региональная информационно-справочная служба «122» будет работать ежедневно. По ней можно вызвать скорую помощь, врача на дом или записаться на приём.

