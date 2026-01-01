В последний день старого года в Пермском крае было ликвидировано семь пожаров В Перми на пожаре погиб человек Поделиться Твитнуть

Управление МЧС по Пермскому краю сообщает о семи пожарах, происшедших в последний день нового года и новогоднюю ночь: шесть пожаров ликвидированы в Перми и один — в Александровском округе.

Все возгорания возникли по причинам, не связанным с использованием пиротехники.

Один из пожаров привёл к гибели человека. Сообщение о возгорании в бытовке на ул. Коломенской в Пермь поступило 31 декабря в 18:05. К месту вызова были направлены 14 человек личного состава и 3 машины. К моменту прибытия первого подразделения строение было полностью в огне. В 18:14 огонь был локализован, в 18:22 пожар был ликвидирован. На месте был обнаружен один погибший, травмированных и пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину пожара.

В связи с праздничными и выходными днями с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю переведены на усиленный режим службы. Сформирована группировка от РСЧС численностью более 6,5 тыс. специалистов и более 2 тыс. единиц техники.

