В первый день нового года в центре Перми несколько домов остались без воды Устранение аварии займёт весь день

Предоставлено ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Около 9 часов утра 1 января 2026 года было отключено водоснабжение в части домов Свердловского района Перми. Речь идёт о центре города: улицах Полины Осипенко, Газеты «Звезда» и Комсомольском проспекте.

Как пояснили в ООО «Новогор-Прикамье», отключение связано с аварийной ситуацией: утечкой из земли по ул. Полины Осипенко, 50.

По информации ресурсоснабжающей организации, устранение аварии может занять весь день, водоснабжение планируется восстановить к вечеру.

