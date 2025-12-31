Больше половины пермяков хотя бы раз получали «тринадцатую зарплату» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно опросу, самые высокие ожидания годовых премий в России — у работников в возрасте 25—34 лет: почти половина (47%) из них рассчитывают на бонус по итогам года. Схожий уровень оптимизма демонстрируют представители поколений зумеров (18—24 года, 45%) и миллениалов (35—44 года, 42%).

Профессиональная сфера также влияет на ожидания: чаще всего годовую премию ожидают топ-менеджеры (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), юристы и специалисты в правовой сфере (52%), инженеры и научные работники (50%), IT-специалисты (49%), мастера персональных услуг (49%), административные сотрудники (49%) и старший медицинский персонал (47%).

В Перми более половины работающих (52%) хотя бы раз в жизни получали годовой бонус или «тринадцатую зарплату». При этом большинство выплат были скромными:

— 12% получали премию менее чем в половину оклада,

— 11% — около половины месячной зарплаты,

— 4% — сумму, равную одному окладу.

Более крупные бонусы встречаются реже:

— 4% респондентов получали 1,5 оклада,

— 11% — около двух окладов,

— 7% — премию, превышающую два месячных дохода.

Однако несмотря на интерес к премиям главным фактором при выборе работы для пермяков остаётся уровень заработка: на него в первую очередь обращают внимание 65% опрошенных. На втором месте — график (59%). Упоминание премий и бонусов в вакансии важно лишь для 33% респондентов, а такие аспекты, как конкретные обязанности (32%), соцпакет (29%), возможности карьерного роста (25%), формат работы (21%), локация (20%), отсутствие строгих требований к опыту (18%) и репутация компании (13%), играют вспомогательную роль.

