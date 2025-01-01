Пермский фонд «Дедморозим» объявил сбор для помощи семерым тяжелобольным детям На собранные средства будут оплачены услуги нянь Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Благотворительный фонд «Дедморозим» запустил семь отдельных кампаний по сбору средств на оплату услуг квалифицированных помощников по уходу за детьми с тяжёлыми заболеваниями. Для обеспечения непрерывной поддержки этим семьям требуется собрать 531 тыс. руб.

Семь семей, в которых растут дети с тяжелыми недугами, остро нуждаются в помощи нянь. Например, семилетняя Вера, 12-летний Степан и 15-летний Дмитрий. Все трое с диагнозом ДЦП и воспитываются исключительно матерями. О трехлётнем Георгии, страдающем сирингобульбией, заботятся отец и прабабушка. 10-летний Тимур (ДЦП) и 13-летний Лев (диагноз не разглашается) находятся на попечении бабушек. 8-летний Савелий с фокальной эпилепсией готовится к госпитализации, что позволит его матери восстановить силы.

Фото: Фонд "Дедморозим"

Как отмечает координатор Службы заботы «Дедморозим» Елена Тиунова, родители, воспитывающие тяжелобольных детей, живут под постоянным бременем заботы. Однако им самим также необходима поддержка. Для многих из них жизненно важно следить за собственным здоровьем. Услуги няни в таких случаях — это не просто помощь, а зачастую единственный шанс ненадолго отвлечься от рутины, пройти необходимое лечение и восстановить силы, чтобы продолжать заботиться о ребёнке.

В связи с завершением государственной программы субсидирования, которая ранее позволяла оплачивать работу нянь, «Дедморозим» объявил о начале семи сборов общей суммой 531 тыс. руб., чтобы обеспечить непрерывность помощи семьям до возобновления финансирования. Ознакомиться с историями семей и оказать им поддержку можно на сайте dedmorozim.ru в разделе «Ждут чуда».

