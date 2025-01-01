Пермяки планируют потратить на празднование Нового года и каникулы в среднем 18,7 тысячи рублей Это на 2% больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

По данным опроса SuperJob, новогодний бюджет заранее планируют 38% россиян. Среди женщин таковых — 41%, среди мужчин — 34%. Чаще всего о планировании расходов заявляют жители в возрасте до 35 лет (41%), тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 32%.

Половина работающих россиян (50%) намерены в этом году тратить на празднование меньше, чем в 2024 году. Особенно экономным настроем отличаются мужчины: 59% против 45% среди женщин. Также к экономии склонна молодёжь до 35 лет — 59%. Лишь 2% респондентов готовы увеличить расходы, а каждый четвёртый (24%) планирует уложиться в прошлогодний бюджет. Такой подход чаще выбирают женщины — 30% против 18% среди мужчин.

При этом, несмотря на стремление к экономии, средняя планируемая сумма на празднование выросла. На одного человека (без учёта подарков) россияне в среднем готовы потратить 22 500 руб. — на 7% больше, чем год назад. Этот рост, как отмечают исследователи, может быть связан с увеличением продолжительности новогодних каникул.

Различия наблюдаются и по полу: мужчины планируют тратить в среднем 25 тыс. руб., женщины — 19 700. Наиболее скромные ожидания — у молодёжи до 35 лет: 15 900 руб. Уровень дохода также влияет на бюджет: среди респондентов с зарплатой до 80 тыс. руб. средняя сумма составляет 17 200, а у тех, кто зарабатывает от 150 тыс. руб., — 28 900.

В Перми средний новогодний бюджет в 2025 году составил 18 700 руб., что на 2% больше, чем в 2024 году (18 400 руб.) и значительно выше показателя 2023 года (16 800 руб.).

Среди городов-миллионников самые высокие расходы прогнозируются в Москве (26 200 руб.), Санкт-Петербурге (22 900 руб.) и Красноярске (22 тыс. руб.). Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Москве (+9%), Казани (+8%) и Красноярске (+7%). В остальных крупных городах увеличение бюджетов оказалось умеренным — от 1 до 5%.

