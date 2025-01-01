В пермское УФАС поступила жалоба на высокие цены на спектакль «Щелкунчик» Также есть вопросы и к репертуару театра Поделиться Твитнуть

Народный фронт Пермского края обратился в УФАС с жалобой на высокую стоимость билетов в театре оперы и балета, а также на ограниченность репертуара.

«Нося имя гениального композитора и звание академического, коллектив брал обязательства сохранить классическое наследие Чайковского. Сейчас в театре из трёх самых известных его балетов идут два, и те нечасто. Всеми любимый, особенно в канун Нового года, «Щелкунчик» в Перми пройдёт всего 12 раз, тогда как ведущие театры страны дают более 20 спектаклей до и после одного из главных праздников страны. Непростая ситуация и с операми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть вопросы к стоимости билетов в театр. По словам обратившихся, стоимость билетов для двух взрослых и троих детей достигает 100 тыс. руб., что является неподъёмной суммой для многодетных семей.

