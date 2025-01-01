Глава Перми поздравил жителей с наступающим Новым годом Он пожелал, чтобы в новом году в домах пермяков царили тепло, понимание и уют Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин обратился к жителям города с новогодним поздравлением. Оно опубликовано на сайте городской администрации.

Он отметил, что уходящий 2025 год прошёл под знаком 80-летия Великой Победы — даты, напомнившей о мужестве и стойкости поколений. «Подвиг наших предков навсегда останется в памяти», — подчеркнул Соснин.

Глава города напомнил, что наступающий 2026 год объявлен в России Годом единства народов, а в Пермском крае — ещё и Годом промышленности.

«Это символичное сочетание. Пермяки во все времена были сильными, трудолюбивыми и ответственными. Наш город рос и развивался благодаря труду инженеров, рабочих, учёных — всех, кто создавал промышленную мощь страны», — сказал он, добавив, что именно в умении работать вместе, поддерживать друг друга и добиваться результата проявляется «пермский характер».

Эдуард Соснин выразил уверенность, что каждый житель вносит вклад в развитие города. «Здесь открываются новые общественные пространства, появляются парки и скверы, строятся школы и дороги, создаются условия для комфортной жизни семей», — отметил он.

В завершение глава Перми пожелал горожанам, чтобы в новом году в их домах царили тепло, понимание и уют, родные и близкие были здоровы, а каждый день дарил повод гордиться своим трудом и своим городом.

